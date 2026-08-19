Отца и сына спасли на горе Фишт в Сочи

Спасатели помогли двоим туристам, у которых возникли проблемы при спуске с горы Фишт в Краснодарском крае. Один из них был травмирован.

Приехавших на отдых в Сочи туристов спасли на горе Фишт, такое сообщение распространила пресс-служба МЧС РФ.

В нем говорится, что спасательное ведомство получило сигнал о ЧП на горе Фишт. Двое туристов, отец и его несовершеннолетний сын, спускались с горы. В какой-то момент они разделились и не смогли снова отыскать друг друга.

Пытаясь найти сына, мужчина упал и получил перелом руки.

"Семнадцатилетнего сына чуть позже обнаружили в расщелине Большого Фиштинского ледника на высоте около 2,5 тыс м"

– МЧС России

В спасательной операции участвовали девять спасателей, был привлечен вертолет Ка-32.

Отца и сына подняли на борт. Они получили первую помощь, а затем их доставили к медикам.

В сообщении уточняется, что спасенные оказались жителями Краснодара. Свой маршрут в МЧС они, вопреки рекомендациям, не регистрировали.