Турист из Индии погиб на горе в Кабардино-Балкарии

Трагедия произошла с приехавшим из Индии туристом в горах Кабардино-Балкарии. Мужчина погиб, точная причина смерти пока не известна.

Смертельный инцидент случился с туристом, который прибыл из Индии на отдых в Кабардино-Балкарии. О нем рассказали в МЧС республики.

В сообщении спасательного ведомства говорится, что сегодня в шесть часов вечера был получен сигнал о том, что группе туристов понадобилась помощь. Они находились на склоне горы Чегет на высоте примерно 2,7 тыс м. Перед походом альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС.

"По предварительной информации, погиб турист из Индии"

– МЧС Кабардино-Балкарии

На место событий направились 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.