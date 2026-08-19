Вестник Кавказа

Проект реконструкции пункта пропуска на границе России и Азербайджана одобрен Главгосэкспертизой

Флаги России и Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Реконструкция автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр на российско-азербайджанской границе получила одобрение Главгосэкспертизы.

Российская Главгосэкспертиза дала "добро" с связи с проектом реконструкции международного автомобильного пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр, который действует на границе РФ и Азербайджана, такое сообщение распространил Минтранс России.

"Одобрена реконструкция пункта пропуска Тагиркент-Казмаляр… Приоритетный погранпереход расположен в Дагестане на границе с Азербайджаном"

– Минтранс России

В ведомстве уточнили, что проект проходил согласование в Главгосэкспертизе, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что, когда реконструкция будет выполнена, поток транспортных средств, пересекающих границу, вырастет в четыре раза, в частности, пропускная способность КПП увеличится до 2360 машин в сутки, сейчас она составляет 600 автомобилей. Полос станет 20, сейчас их восемь.

Реконструкцию курирует Росгранстрой, она осуществляется в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". В ходе работ будут возведены 99 новых зданий и сооружений. Планируется также установить два портальных инспекционно-досмотровых комплекса, устройство для взвешивания и измерения габаритов грузовиков и другую технику.

"Это в том числе позволит достичь поставленной президентом цели по сокращению времени типового досмотра грузовиков до 10 минут

– Минтранс России

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