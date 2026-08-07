Почему Россию и Азербайджан не удастся поссорить?

Анастасия Жалина, Павел Мартынов

Наряду с большой и непростой работой, ведущейся Москвой и Баку для сохранения и развития дружественных отношений, основанных на принципах прагматизма и соответствующих национальным интересам народов России и Азербайджана, мы периодически становимся свидетелями провокационных попыток помешать этой созидательный работе.

Совет Прессы Азербайджана осудил такие попытки, обратившись к медиасообществу и общественности России с призывом принять серьезные меры в связи с фактами, направленными на подрыв азербайджано-российских медиасвязей и дружественных отношений между народами в целом. В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила Азербайджану в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки, обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций.

Естественно, эксперты и аналитики обсуждают существующие проблемы, ищут пути их решения, предлагают новые варианты сотрудничества, выдвигают предложения, которые доходят до центров принятия решений в Москве и Баку. Но есть ли смысл прислушиваться к мнению тех, кто не слишком разбирается в двусторонних отношениях, сам настроен деструктивно и настраивает против соседней страны зрителей и слушателей?

Косвенно ответ на этот вопрос дала Мария Захарова:

Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану и отношениям с Республикой

При этом она заметила, что и в информационном поле Азербайджана присутствуют недружественные России нарративы. В целом, если не закономерно, то допустимо, когда и в Москве, и в Баку высказываются различные мнения, не совпадающие с государственной политикой. Однако важно, чтобы СМИ не переходили «красные линии»: профессиональный журналист не может пренебрегать государственным суверенитетом соседней страны, давно сложившимися дружескими отношениями как между руководителями государств, так и в целом между народами.

В двусторонних отношениях редко можно обойтись без трений, но до полноценных конфликтов дело не доходит. И это понято – и Москве, и Баку есть, что терять. Уже подписаны сотни документов о сотрудничестве, в том числе межгосударственных и межправительственных соглашений. Эксперты характеризуют российско-азербайджанские отношения как доверительные, конструктивные и содержательные, и это касается как взаимодействия на международной арене, так и экономических, гуманитарных, образовательных и межрегиональных связей.

Политика

Сейчас российско-азербайджанские связи развиваются на основе двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего – подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии. В России и Азербайджане настроены сохранить на Южном Кавказе пояс стабильности и процветания, чтобы совместно со странами региона раскрывать потенциал региона, укреплять добрососедство. Так, директор четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин утверждает:

Россия сама – кавказская держава. С народами по южную сторону хребта нас объединяют вековая дружба, славные страницы общей истории, цивилизационная близость, миллионы семейных, родственных уз. На протяжении длительного времени мы жили в составе единого государства

У истоков этого сотрудничества стоял Гейдар Алиев, предпринявший важные шаги для формирования азербайджано-российских дружественных межгосударственных отношений, основанных на взаимном интересе, уважении, суверенитете, территориальной целостности и опирающихся на многовековые традиции дружбы и добрососедства.

Сегодня наблюдатели неизменно обращают внимание на доверительные отношения Владимира Путина и Ильхама Алиева: два года назад, когда Путин приезжал в Баку, он был пассажиром, а Алиев – водителем "Мерседеса", на котором они ездили в Белый город, что еще раз свидетельствует о высоком доверии и взаимоуважении между ними; а в октябре прошлого года в Душанбе после завершения открытой части двусторонней встречи президенты сразу сели ближе друг к другу и начали беседу, не дожидаясь, пока все журналисты покинут зал, а после окончания встречи вышли в холл, где сели в кресла и снова продолжили общение.

Гуманитарная сфера

Азербайджан на первый план всегда ставит собственные национальные интересы, но при этом тепло относится к русскому образованию, к русским школам, к русским университетам, к русским институтам. В сфере культуры часто говорят даже не о сотрудничестве, а о синтезе азербайджанской и российской культур.

Представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой называет имена Узеира Гаджибекова, ученика Дмитрия Шостаковича Кара Караева, Таира Салахова, братьев Ибрагимбековых, которые писали на русском языке, рассматривались как представители русскоязычной литературы и кинематографа и одновременно были детьми азербайджанской земли и азербайджанской культуры, команду КВН "Парни из Баку" и фильм "Не бойся, я с тобой!" Юлия Гусмана, где играл и пел Полад Бюльбюль оглы, который потом почти два десятка лет был послом Азербайджана в России.

Азербайджанские артисты успешно выступают на сцене Большого театра России. Среди них особое место занимают оперные певцы Эльчин Азизов, Динара Алиева. При этом множество российских музыкантов оказали влияние на музыкальную культуру Азербайджана.

Экономика

Экономические связи России и Азербайджана за последние годы стали заметно масштабнее. Главным показателем остается торговля, объем которой приблизился к $5 млрд, однако двустороннее взаимодействие этим не ограничивается: российский бизнес представлен в Азербайджане, страны сохраняют инвестиционные и финансовые связи, а транспортные и энергетические проекты формируют дополнительные направления сотрудничества.

Торговля: Россия наращивает поставки в Азербайджан

За пять лет российско-азербайджанская торговля прибавила почти $2,3 млрд: товарооборот вырос с $2,67 млрд в 2020 году до $4,92 млрд в 2025-м. За ростом общего показателя скрывается заметная разница в масштабах взаимных поставок.

В 2020 году Азербайджан экспортировал в Россию товаров на $709 млн, тогда как российские поставки в республику достигали $1,96 млрд. К 2025 году азербайджанский экспорт вырос до $1,18 млрд, а российский — до $3,74 млрд. Иными словами, за пять лет поставки Азербайджана увеличились примерно на две трети, тогда как российский экспорт вырос почти вдвое.

Одновременно менялось соотношение взаимных поставок. В 2020 году торговый дефицит Азербайджана в отношениях с Россией составлял около $1,25 млрд, а к 2025-му увеличился до $2,55 млрд.

При этом Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Азербайджана. В 2025 году на нее пришлось около 10% внешнеторгового оборота республики — третье место после Италии и Турции.

В структуре импорта роль России еще заметнее: на российские товары пришлось 15,3% всех азербайджанских закупок за рубежом, что обеспечило стране второе место среди главных поставщиков республики.

Российский рынок и ненефтяной экспорт

В 2025 году ненефтяной экспорт Азербайджана составил $3,63 млрд, увеличившись за год на 8,1%. На Россию пришлось около 32,4% этого объема. Для сравнения, доля Турции составила 16,5%, Грузии — 9,6%.

Такая разница хорошо показывает, насколько значение российского рынка меняется в зависимости от структуры азербайджанского экспорта. В общем объеме поставок доля России составляет 4,7%, тогда как в ненефтяном экспорте она значительно выше. В этом сегменте Россия остается крупнейшим отдельным рынком сбыта азербайджанской продукции.

Сельскохозяйственная продукция остается одной из заметных составляющих ненефтяного экспорта Азербайджана, а российский рынок — одним из основных направлений ее сбыта. В 2025 году Азербайджан поставил в Россию 700,6 тыс. тонн плодоовощной продукции — на 17,8% больше, чем годом ранее. На российский рынок традиционно приходится основная часть азербайджанского экспорта фруктов и овощей, включая такие крупные позиции, как томаты и свежие фрукты.

Для азербайджанских производителей сельхозпродукции российский рынок остается одним из ключевых. Это отражается и на общей структуре ненефтяного экспорта страны.

Структура взаимных поставок

Товарная структура торговли между двумя странами заметно различается. В поставках России в Азербайджан представлен широкий спектр продукции — от зерновых, прежде всего пшеницы, черных металлов и металлопроката до древесины, химической продукции, машин, оборудования и транспортных средств. Россия также обеспечивает значительную часть потребности Азербайджана в отдельных видах продовольственного и промышленного сырья.

Азербайджанский экспорт в Россию, в свою очередь, в большей степени представлен сельскохозяйственной и другой ненефтяной продукцией. Помимо свежих фруктов, овощей и томатов, среди заметных товарных позиций — пропиленовые и этиленовые полимеры, хлопчатобумажная пряжа, пластмассы и готовая пищевая продукция.

В результате встречные поставки заметно отличаются по своему составу: российский экспорт в Азербайджан охватывает широкий круг продовольственных, сырьевых и промышленных товаров, тогда как в поставках Азербайджана большую роль играют аграрная и другая несырьевая продукция.

Инвестиции: как менялись объемы вложений

Российские инвестиции в Азербайджан в последние годы заметно менялись по объему. По данным Центрального банка Азербайджана, в 2020 году они составили $158,6 млн, а в 2021-м снизились до $50,7 млн. Затем последовал резкий рост: в 2022 году показатель достиг $517,9 млн, в 2023-м вышел на пик в $617,3 млн, год спустя резко упал — до $234,3 млн, но в 2025 году частично восстановился до $267,8 млн.

Таким образом, наиболее высокие показатели пришлись на 2022–2024 годы, после чего в 2025-м объем вложений заметно сократился.

При этом совокупный объем российских инвестиций в экономику Азербайджана значительно выше годовых показателей. Он превышает $10,7 млрд, из которых около $2,9 млрд приходится на ненефтяной сектор.

Инвестиции идут и в обратном направлении. В 2024 году прямые вложения Азербайджана в Россию составили $18,6 млн, а в 2025-м — уже $52,8 млн.

Российский бизнес в Азербайджане

Российское присутствие в экономике Азербайджана складывается не только из инвестиций, но и из деятельности компаний. По состоянию на 1 апреля 2026 года в стране было зарегистрировано более 2,1 тыс. предприятий с российским капиталом, свыше 1,4 тыс. из них вели активную деятельность.

Российский бизнес представлен в торговле, промышленности, строительстве, фармацевтике, банковском секторе и других сферах. Среди производственных проектов — сборка автомобилей LADA и коммерческой техники ГАЗ на мощностях завода «Азермаш», а также выпуск фармацевтической продукции «Р-Фарм» в Сумгаитском химико-промышленном парке. В других секторах работают, в частности, ВТБ (Азербайджан), производитель теплоизоляции «Пеноплэкс Пирсагат», а также группа «Абрау-Дюрсо», развивающая винодельческое предприятие «Шеки Шараб».

Таким образом, российское корпоративное присутствие в Азербайджане охватывает как торговлю и услуги, так и отдельные производственные направления.

Финансовый сектор

Финансовая составляющая российско-азербайджанских отношений заметна прежде всего по денежным переводам и работе банков. В 2025 году из России в Азербайджан поступило $479 млн денежных переводов — около 40,6% от общего объема в $1,18 млрд.

Российское направление таким образом остается главным источником денежных средств, поступающих в республику из-за рубежа.Еще одним элементом финансового взаимодействия остается деятельность банков. На азербайджанском рынке продолжает работать ВТБ (Азербайджан), обслуживающий как корпоративных, так и частных клиентов.

По итогам первого полугодия 2026 года его кредитный портфель продемонстрировал уверенный рост, увеличившись почти на 15%, в то время как депозитный портфель, в свою очередь, также вырос на 20% и стабилизировался в районе 122 млн манатов. В итоге финансовое взаимодействие двух стран складывается не только вокруг торговли, но и вокруг денежных переводов и банковских услуг.

Транспорт и транзит

Транспортная составляющая российско-азербайджанских связей связана не только с двусторонними перевозками, но и с транзитом через территорию Азербайджана. Страна участвует в международном транспортном коридоре «Север — Юг», который связывает российское направление с Ираном и далее с рынками Южной Азии. Для развития маршрута модернизируется железнодорожная и автомобильная инфраструктура, включая участок Астара — Астара и пограничные переходы.

Пассажирские перевозки также остаются заметной частью трансграничного взаимодействия. В 2025 году граждане России составили 23,9% всех иностранных прибытий в Азербайджан, заняв первое место среди иностранных посетителей.

Россия в энергетике Азербайджана

В энергетике российское участие сосредоточено прежде всего вокруг «Шах-Дениза» — одного из крупнейших газоконденсатных месторождений Азербайджана. ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежит 19,99% в проекте его разработки, оператором которого выступает BP с долей 29,99%.

Российская компания также участвует в проекте South Caucasus Pipeline, связанном с транспортировкой газа с «Шах-Дениза». Доля «ЛУКОЙЛа» в нем составляет 19,99%. Таким образом, присутствие компании охватывает два связанных между собой направления — разработку месторождения и транспортировку добываемого газа.

Что показывает динамика

За 2020–2025 годы торговый оборот между Россией и Азербайджаном вырос с $2,67 млрд до $4,92 млрд. При этом российские поставки в Азербайджан увеличивались быстрее, чем азербайджанский экспорт в Россию, а значение российского рынка для Азербайджана заметно различалось в зависимости от структуры торговли.

Особенно значимой Россия оставалась для ненефтяного экспорта, где на ее долю в 2025 году пришлось 32,4%.Инвестиционные показатели при этом менялись по другой траектории: после заметного роста в 2022–2024 годах объем российских годовых вложений в 2025 году скорректировался в меньшую сторону.

Одновременно сохранялся значительный накопленный объем российских инвестиций и присутствие компаний с российским капиталом в различных отраслях азербайджанской экономики. Азербайджанские накопленные инвестиции в России тоже нельзя не учитывать: их объем превышает $1 млрд.

Таким образом, за последние годы экономические связи двух стран не ограничивались ростом взаимной торговли. Наряду с товарооборотом они включают инвестиции, деятельность компаний, денежные переводы, транспортное взаимодействие и участие российского бизнеса в энергетических проектах. При этом каждое из этих направлений имеет собственную динамику и степень значимости для экономик двух стран.