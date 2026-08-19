Вестник Кавказа

Макрон пригласил Кобахидзе на Первый международный космический саммит

Макрон пригласил Кобахидзе на Первый международный космический саммит
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В начале осени в Париже состоится Первый международный космический саммит. Его цель – поддержать многостороннее сотрудничество в данной сфере.

Президент Франции Эммануэль Макрон направил приглашение премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе на первый Международный космический саммит, который пройдет в Париже в следующем месяце. Об этом рассказали в администрации грузинского правительства.

"Саммит предоставит возможность подчеркнуть важность диалога и сотрудничества не только между государствами, но и между компаниями и многосторонними участниками. Наш долг – обеспечить устойчивость космической деятельности с сегодняшнего дня на благо нашего общего благополучия и будущих поколений: этот саммит позволит нам укрепить это стремление"

– текст приглашения

Французский лидер отметил, что главная цель саммита – подтвердить важность космической проблематики и поддержать многостороннее сотрудничество в сфере космоса.

Напомним, Международный космический саммит состоится в Париже 9-10 сентября.

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