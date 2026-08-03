Вестник Кавказа

Обвиняемого в нападении на полицейских казнили в Иране

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иностранец казнен в Иране по подозрению в нападении на полицейских. По данным местных властей, он участвовал в атаке на правоохранителей в Исфахане.

В Иране привели в исполнение смертный приговор в отношении гражданина иностранного государства, которого обвинили в причастности к убийству сотрудников полиции. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Местные власти считают, что мужчина участвовал в убийстве четырех сотрудников правоохранительных органов в Исфахане.

Его признали виновным в незаконном хранении оружия, создании угрозы общественной безопасности и участии в нападении на площади Алихани.

Гражданство казненного мужчины не разглашается. 

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