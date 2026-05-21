Маршрут поезда "Диоскурия" могут продлить в Абхазии

Поезд "Диоскурия", который сейчас связывает Сириус (Сочи) и Сухум, стоило бы запустить до Ткуарчала, считают в Минтуризма Абхазии.

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа выразил мнение, что необходимо продлить маршрут электропоезда "Диоскурия" до города Ткуарчал, передает "Абхазское телевидение".

"Я думаю, туристический поток еще больше вырастет, когда будет железнодорожное сообщение в виде электропоезда до нашего красивого города Ткуарчал"

– Астамур Логуа

Глава абхазского минтуризма отметил, что имеются старые железнодорожные пути, требующие ремонта в нескольких местах. Также для запуска поездов нужно осуществить ремонт городского вокзала Ткуарчала.

Сейчас "Диоскурия" курсирует между Сириусом и столицей Абхазии Сухумом. Расстояние от Сухума до Ткуарчала, находящегося на востоке республики, составляет около 80 км.