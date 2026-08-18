США тайно создали маршрут для экспорта нефти через Ормуз - СМИ

По сообщениям СМИ, США тайно взяли под контроль судоходный коридор в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки нефти.

Американские военные создали скрытый маршрут в Ормузском проливе для ежедневной транспортировки нефти. Об этом сообщил Axios со ссылкой на чиновников США.

Представитель властей заявил, что американская сторона контролирует южную часть пролива уже два месяца, тогда как Корпус стражей исламской революции (КСИР) больше не управляет маршрутом и способен лишь доставлять неудобства.

Каждую ночь через канал вдоль побережья Омана проходят от 15 до 20 танкеров. Ежедневно из региона вывозится около 10 млн баррелей нефти, что составляет половину довоенного объема, однако в отдельные ночи этот показатель достигает 20 млн баррелей нефти.

По данным собеседников издания, сейчас властям Ирана удается отслеживать обстановку в проливе только через несколько восстановленных радаров и с помощью наблюдателей на быстроходных катерах КСИР.