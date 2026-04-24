Посол: Иран ценит инициативы РФ в диалоге со странами Персидского залива

Посол Исламской Республики в Москве отметил, что в Тегеране ценят предложение Москвы о содействии в диалоге со странами Персидского залива и выступают за развитие сотрудничества.

Иранская сторона ценит предложение предложение российских коллег о содействии в диалоге со странами Персидского залива, рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что иранские власти выступают за развитие сотрудничества с Россией.

По его словам, Москва выступает за нормализацию отношений Ирана с соседями по региону.

"Мы, безусловно, высоко ценим роль и усилия России в улучшении наших отношений с соседями и положительно оцениваем этот вопрос… Мы приветствуем любую роль, которую играют российские друзья в улучшении отношений между Ираном и его соседями"

— Казем Джалали

Как подчеркнул иранский посол, Исламская Республика "считает Россию истинным другом в трудные для Тегерана времена и не сомневается в доброй воле Москвы".

Иран готов к развитию этих отношений, обозначил Казем Джалали в интервью РИА Новости.