Швейцария ввела новые ограничения против РФ

Власти Швейцарии присоединились к апрельскому пакету антироссийских рестрикций ЕС и ввели новые ограничения, сообщила пресс-служба правительства страны.

Швейцария снова расширила антироссийские санкции, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.

Отмечается, что Берн принял ряд мер из 20-го апрельского пакета рестрикций ЕС против РФ.

"Федеральный совет 19 августа принял решение принять дополнительные меры из 20-го пакета санкций ЕС против РФ"

– пресс-служба правительства Швейцарии

Согласно информации, новые меры вступят в силу уже 20 августа.

Сообщается, что санкции затрагивают сферы энергетики, торговли и финансов.

В частности, Берн ввел ограничения "на обслуживание танкеров СПГ и ледоколов, а также - терминалов СПГ в России".

Также теперь будет действовать запрет на продажу танкеров в Россию. Кроме того, "контракты на продажу танкеров третьим странам отныне должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в РФ".

В сфере финансов власти Швейцарии "ввели запрет на использование российских платформ по обмену и передаче криптовалютных активов".

Кроме того, согласно информации, "Швейцария будет применять новую систему, которая должна помешать обходу ранее введенных мер в торговом секторе".

"На практике это означает, что теперь запрещен экспорт ряда товаров в Киргизию"

— пресс-служба правительства Швейцарии