Швейцария ввела новые ограничения против РФ

Швейцария снова расширила антироссийские санкции, сообщает пресс-служба Федерального совета страны.
Отмечается, что Берн принял ряд мер из 20-го апрельского пакета рестрикций ЕС против РФ.
"Федеральный совет 19 августа принял решение принять дополнительные меры из 20-го пакета санкций ЕС против РФ"
– пресс-служба правительства Швейцарии
Согласно информации, новые меры вступят в силу уже 20 августа.
Сообщается, что санкции затрагивают сферы энергетики, торговли и финансов.
В частности, Берн ввел ограничения "на обслуживание танкеров СПГ и ледоколов, а также - терминалов СПГ в России".
Также теперь будет действовать запрет на продажу танкеров в Россию. Кроме того, "контракты на продажу танкеров третьим странам отныне должны содержать пункт, запрещающий их перепродажу в РФ".
В сфере финансов власти Швейцарии "ввели запрет на использование российских платформ по обмену и передаче криптовалютных активов".
Кроме того, согласно информации, "Швейцария будет применять новую систему, которая должна помешать обходу ранее введенных мер в торговом секторе".
"На практике это означает, что теперь запрещен экспорт ряда товаров в Киргизию"
— пресс-служба правительства Швейцарии