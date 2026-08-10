Взрыв газа прогремел в Махачкале – есть раненые

ЧП произошло сегодня в частном доме в Махачкале, а точнее в пригороде столицы Дагестана. Там взорвался баллон с газом.

Газ взорвался в частном доме в Махачкале, сообщение о чрезвычайном происшествии распространила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В нем говорится, что сегодня по телефону 112 был получен сигнал об инциденте в поселке Шамхал.

"Во дворе частного жилого дома взорвался газовый баллон"

– МЧС Дагестана

В результате пострадали два человека. Их доставили на лечение в ожоговый центр в Махачкале.

Идет расследование. Предварительно сообщается, что взрыв прогремел во время приготовления еды.