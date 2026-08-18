Армения будет развивать отношения с США

Отношения Армении и США в 2026-2031 годах будут еще более углублены и расширены, соответствующее заявление содержится в проекте программы правительства республики.
Текст документа был опубликован сайте кабмина Армении. Отмечается, что он будет рассмотрен на следующем заседании правительства.
"На основе устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки еще больше будет углублено двустороннее партнерство и расширено сотрудничество по широкому кругу вопросов, имеющих взаимный приоритет"
– программа правительства РА
Как говорится в тексте, развитие армяно-американских отношений будет продолжаться на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного между правительствами двух стран в августе 2025 года.
Также Ереван и Вашингтон будут придерживаться устава о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Одним из важнейших аспектов партнерства станет экономический сектор, уточняется в документе.
"Проект TRIPP ("Маршрут Трампа" - ред.) будет реализован, по крайней мере, в части эксплуатации энергетической и железнодорожной инфраструктуры, с интеграцией Армении в крупные региональные инфраструктурные проекты"
— программа правительства РА