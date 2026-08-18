Ереван намерен за пять лет наладить торговлю с Баку

Власти Армении запланировали в течение пяти ближайших лет установить торговые отношения с Азербайджаном, следует из проекта программы правительства на 2026-2031 годы.

Торговля между Арменией и Азербайджаном будет окончательно налажена в ближайшие пять лет, соответствующее намерение внесено в проект программы нового армянского правительства на 2026-2031 годы.

"В целях институционализации и укрепления мира правительство продолжит работу по подписанию и ратификации соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", продолжению работ по делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, а также по активизации контактов между гражданскими обществами, деловыми кругами Армении и Азербайджана и двусторонней торговли"

– проект программы правительства Армении

В программе затронут и вопрос нормализации отношений с Турцией, который планируется активно продвигать.

"Будут проводиться работы по установлению дипломатических отношений между Арменией и Турцией, открытию армяно-турецкой границы и вводу в эксплуатацию как минимум двух современных пограничных КПП"

– проект программы правительства Армении

Кроме того, в документе говорится о необходимости принятия новой конституции Армении. В проекте подчеркивается, что обновленный основной закон РА будет выполнять в том числе роль "единой политической договоренности" армянского народа в отношении будущего страны в целом, а также ключевых принципов внутренних отношений и внешней политики.

Авторы документа уточнили, что в скором времени проект нового основного закона страны будет завершен и вынесен на общественное и профессиональное обсуждение. Затем предполагается вынести его на референдум.

Стоит отметить, что этот вопрос уже внесен в повестку заседания, которое состоится завтра.