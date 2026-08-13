Вестник Кавказа

"Сабах" уступил "Хапоэлю" Беер-Шева в первом матче квалификации Лиги чемпионов

"Сабах" уступил "Хапоэлю" Беер-Шева в первом матче квалификации Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бакинский "Сабах" проводил первый матч квалификации Лиги чемпионов в Израиле против местного "Хапоэля" Беер-Шева. Ответная игра пройдет в Азербайджане через неделю.

В Израиле вечером 19 августа состоялся первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 между местным клубом "Хапоэль" Беер-Шева и бакинским "Сабахом".

Счет открыл на 6-й минуте полузащитник азербайджанской команды Велько Симич. Хозяева отыгрались на 43-й минуте благодаря голу нападающего Джавона Иста. А на 79-й минуте нападающий Игор Златанович отправил второй мяч в сетку ворот "Сабаха", установив тем самым окончательный результат – 2:1 в пользу "Хапоэля".

Ответная встреча пройдет в Баку 25 августа. Начало – в 20:45 по местному времени (19:45 мск).

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