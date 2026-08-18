Вестник Кавказа

Израиль выступает против военного присутствия Турции в Сирии – Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху
© Фото: Сайт президента России
Премьер-министр Еврейского государства заявил, что Израиль не потерпит турецкого военного присутствия в Сирии, поскольку оно угрожает национальным интересам страны.

Израиль категорически против присутствия турецких военных в Сирии, соответствующее заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Слова премьер-министра распространила его канцелярия.

Как подчеркнул Нетаньяху, Тель-Авив не допустит угроз для своей национальной безопасности.

"Мы не потерпим турецкого военного присутствия в Сирии, которое угрожает Израилю"

— Биньямин Нетаньяху

По словам премьера, требования израильской стороны были не поняты, поэтому Тель-Авив "позаботился о том, чтобы его поняли лучше",

Напомним, ранее Израиль заявил, что Сирия оказалась "близка к срыву" статус-кво с Израилем в области безопасности, поскольку допустила развертывание турецких войск в северной части страны.

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