В ЦАХАЛ заявили о контроле над ситуацией в Сирии

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля заявил о том, что силы ЦАХАЛ следят за изменениями на сирийском фронте и не позволят угрожать интересам Еврейского государства.

Израиль следит за событиями в Сирии, соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.

Об этом он сообщил в ходе посещения израильской буферной зоны на юге Сирии.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не позволит враждебным силам закрепиться у границ Еврейского государства.

"Мы (ЦАХАЛ - ред.) видим, что происходит, и следим за изменениями на сирийском фронте. Мы не позволим враждебным силам закрепиться на наших границах, и мы будем знать, как точно использовать наши оперативные возможности там и когда это необходимо"

– Эяль Замир

Также он отметил, что Израиль стремится к предотвращению развития террористических угроз.

Кроме того, Замир обозначил, что ЦАХАЛ полностью предотвратит формирование значительной военной угрозы и обеспечит незыблемость национальных интересов Израиля.

"В Сирии мы создали передовую оборонительную позицию, которая служит буфером на фронте в районах, где действуют наши войска"

– Эяль Замир

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля напомнил, что Тель-Авив продолжает вести боевые действия на разных фронтах на Ближнем Востоке.

Также, по его словам, эскалация может произойти на любом из фронтов и ЦАХАЛ "следует оставаться в постоянной готовности к этому".