В ЦАХАЛ заявили о контроле над ситуацией в Сирии

Израиль следит за событиями в Сирии, соответствующее заявление сделал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.
Об этом он сообщил в ходе посещения израильской буферной зоны на юге Сирии.
Он подчеркнул, что ЦАХАЛ не позволит враждебным силам закрепиться у границ Еврейского государства.
"Мы (ЦАХАЛ - ред.) видим, что происходит, и следим за изменениями на сирийском фронте. Мы не позволим враждебным силам закрепиться на наших границах, и мы будем знать, как точно использовать наши оперативные возможности там и когда это необходимо"
– Эяль Замир
Также он отметил, что Израиль стремится к предотвращению развития террористических угроз.
Кроме того, Замир обозначил, что ЦАХАЛ полностью предотвратит формирование значительной военной угрозы и обеспечит незыблемость национальных интересов Израиля.
"В Сирии мы создали передовую оборонительную позицию, которая служит буфером на фронте в районах, где действуют наши войска"
– Эяль Замир
Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля напомнил, что Тель-Авив продолжает вести боевые действия на разных фронтах на Ближнем Востоке.
Также, по его словам, эскалация может произойти на любом из фронтов и ЦАХАЛ "следует оставаться в постоянной готовности к этому".