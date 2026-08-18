Ормуз потеряет значение для транспортировки нефти – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив утратит свою роль одного из ключевых путей для поставок нефти.

Находящийся сейчас в центре мирового внимания Ормузский пролив в будущем больше не будет важен как транспортная артерия для перевозки нефти, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

По его словам, утрата Ормузом своего значения станет последствием роста нефтедобычи и экспорта "черного золота" из США. Глава государства также напомнил о прокладке множества трубопроводов.

"Я думаю, что Ормузский пролив не будет иметь такого же значения, как в прошлом"

– Дональд Трамп

Президент добавил, что у потребителей нефти появились альтернативы, в том числе за счет дополнительных поставок из Техаса, Аляски и Луизианы.

Стоит отметить, что, как сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации США, американские военные наладили судоходный коридор через Ормуз, по которому каждый день доставляются миллионы баррелей нефти. Действует он, как утверждает портал, на протяжении последних двух месяцев. Нефть перевозят по ночам, танкеры движутся колоннами, под прикрытием американской военной авиации.