Переговоры с Ираном могут возобновиться — Трамп

Президент Соединенных Штатов допустил факт того, что мирные переговоры США и Ирана могут снова начаться в любой момент.

Переговорный процесс между Тегераном и Вашингтоном может возобновиться, считает президент США Дональд Трамп.

Об этом он заявил в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.

Тем не менее, подчеркнул американский лидер, пока сложно сказать, в какой конкретный момент стороны могут вернуться за стол переговоров.

Для этого, по словам Трампа, иранцам необходимо соблюсти одно условие — полностью отказаться от своей ядерной программы.

"Может быть, в какой-то момент. Все очень просто. Они должны полностью от этого (ядерного оружия - ред) избавиться. Никаких ядерных вооружений"

— Дональд Трамп

Президент США подчеркнул, что "у Ирана не может быть ядерного оружия".