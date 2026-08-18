Новый посол Азербайджана вручил верительные грамоты лидеру Казахстана

В Казахстане состоялась церемония вручения верительных грамот президенту республики послами девяти стран. В частности, верительные грамоты главы казахстанского государства вручил новый посол Азербайджана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты от нового посла Азербайджана Алимирзамина Аскерова. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 19 августа на портале главы казахстанского государства.

Помимо азербайджанского дипломата, верительные грамоты президенту Казахстана вручили послы еще восьми государств – Вьетнама, Германии, Намибии, Молдавии, Словакии, Словении, ЮАР и Южной Кореи.

В ходе церемонии лидер Казахстана проинформировал ее участников об экономическом потенциале республики и успехах в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поведал о реализуемых в стране политических реформах, а также выборах в однопалатный парламент страны (Курултай), которые состоятся в ближайшее воскресенье, 23 августа.

В завершение он подтвердил, что Астана заинтересована в укреплении отношений и развитии многопланового взаимодействия со странами, которые представляют послы, а также передал теплые приветствия лидерам их государств.