США начинают беспрецедентную экономическую операцию против Ирана

Иран столкнется с изоляцией беспрецедентного масштаба, сообщил Трамп. Он отметил, что ранее США не делали ничего подобного против какой-либо страны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил на своих страницах в социальных сетях о начале экономической операции против Ирана.

Он отметил, что принял такое решение в связи с тем, что Исламская Республика не захотела заключить соглашение.

"Никто не давал Ирану более выгодной возможности заключить сделку, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались этим. Поэтому сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции, когда-либо предпринимавшейся против какой-либо страны"

– глава Белого дома

Трамп пояснил, что Иран столкнется с изоляцией беспрецедентного масштаба. Он также пообещал, что страны, поддерживающие Исламскую Республику, столкнутся с последствиями.

Помимо этого, американский лидер обратился к союзникам с призывом присоединиться к США.