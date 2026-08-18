Редкую монету XII века нашли в средневековом дворце в Рустави

Археологи сделали важную находку в ходе реставрации средневекового дворца в Рустави. Они обнаружили монету, датируемую XII веком.

Грузинские археологи сообщили об интересной находке, обнаруженной ими в средневековом дворце в Рустави. Об этом пишут СМИ.

Речь идет о редкой монете, отчеканенной при царе Георгии III – отце знаменитой царицы Тамар. Артефакт датируется XII веком. Он был найден в зале дворца.

Археологические работы в Рустави продолжаются: там реализуется проект по консервации и реставрации крепости и дворца Рустави.

Напомним, что ранее в крепости Рустави были найдены фрагменты глиняной посуды XI-XII веков или ранее и керамические изделия, включая глазурованные чаши.