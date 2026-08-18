Иран готов постепенно продвигаться к переговорам с США - Пезешкиан

​Масуд Пезешкиан заявил о намерении Ирана постепенно продвигаться по пути официальных переговоров с США, подчеркнув, что государство не считает этот шаг капитуляцией.

​Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности страны постепенно продвигаться по пути переговоров с США. Соответствующую информацию распространили иранские средства массовой информации.

​"Наша цель - положить конец войне, снять блокаду, разблокировать замороженные ресурсы, а затем провести ядерные переговоры"

- Масуд Пезешкиан

​Глава государства подчеркнул, что Иран не стремится к войне и намерен вести диалог с учетом национальных интересов. Затрагивая тему защиты страны и служения народу, он привел в пример Китай, который демонстрирует свою силу через экономическую конкуренцию.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической операции против Ирана из-за отказа от сделки, пригрозив Тегерану беспрецедентной изоляцией и последствиями для его союзников.