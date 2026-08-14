Вестник Кавказа

Цены на танкеры взлетели из-за ситуации в Ормузском проливе – СМИ

Цены на танкеры взлетели из-за ситуации в Ормузском проливе – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СМИ отмечают, что мировой спрос на нефтяные танкеры и их стоимость резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Цены на суда названы самыми высокими с 2008 года.

Стоимость на нефтяные танкеры и спрос на них резко выросли на фоне продолжающихся атак в Ормузском проливе, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что данное явление происходит из-за попыток вывезти скопившиеся запасы сырья из зоны Персидского залива.

Как указывают источники издания, стоимость новых и современных подержанных танкеров крупнейшего класса превысила $130 млн уже в прошлом квартале.

Financial Times пишет, что это самая высока цена на них с 2008 года. Также "до максимума выросли ставки годового фрахта супертанкеров".

Кроме того, источники сообщили, что страны региона предпринимают попытки контролировать объемы собственного экспорта.

В частности, Ирак, у которого нет собственного танкерного флота в настоящее время, продает свою нефть по значительным скидкам с целью убедить покупателей пойти на риск ее транспортировки через Ормузский пролив.

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