Почти 40 вагонов российской пшеницы отправились в Армению через Азербайджан

Поезд, в составе которого почти 40 вагонов с пшеницей из России, выдвинулся из Азербайджана в Армению. Он отправился в путь со станции Баладжары.

Товарный состав, перевозящий российскую пшеницу в Армению транзитом через Азербайджан, выдвинулся со станции Баладжары "Азербайджанских железных дорог".

Поезд едет в направлении станции Беюк Кесик. Оттуда он отправится в Армению.

В общей сложности состав из 39 вагонов везет 2 725 т российской пшеницы.

Напомним, что до настоящего момента через Азербайджан из РФ в Армению было отправлено свыше 44 тыс т зерна, порядка 9 тыс т удобрений, 1 136 т пропана, 133 т алюминия, 1 114 т угля и 67 т древесины.

Стоит отметить, что из Азербайджана в Армению было экспортировано в общей сложности порядка 15 тыс т дизельного топлива и около 5 тыс т бензина марок АИ-92 и АИ-95.