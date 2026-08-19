Туристы могут вернуться в Дубай к концу года

Восстановление туристического потока в Дубай ожидается к концу года вместе с возобновлением авиаперевозки и зимним туристическим сезоном.

Сфера туризма в Дубае рассчитывает на восстановление турпотока к концу года, говорится в отчете компании Cavendish Maxwell.

Основной фактор восстановления туризма – возвращение в расписание авиарейсов по международным направлениям, которые ранее были отменены. Так, компания Emirates уже вернула в расписание около 85% рейсов, приостановленных весной на фоне конфликта США и Ирана. Запуск рейсов позволит повысить загрузку отелей в ОАЭ, особенно премиальных – их для отдыха чаще всего выбирают иностранные путешественники.

Рост турпотока начнется ближе к зиме – к четвертому кварталу года. К концу года ожидаемая средняя загрузка гостиниц в Дубае может составить 60,4–66,2%.

В первом полугодии средняя загрузка отелей Дубая составила 56,4%.