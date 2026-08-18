Иран намерен ускорить реализацию совместных проектов с Россией

Иран рассчитывает значительно ускорить темпы реализации совместных инфраструктурных и экономических проектов с Россией после стабилизации, заявил посол ИРИ в Москве.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил о планах Тегерана ускорить реализацию совместных инфраструктурных проектов с Россией. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

​Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи допускал возможную паузу в реализации совместных проектов. Однако позже Москва и Тегеран подтвердили настрой на продолжение двустороннего сотрудничества.

​"В нынешней ситуации контакты между двумя сторонами продолжаются, и наша цель – не прекращать совместные проекты и ускорить их реализацию после стабилизации ситуации. Например, продолжаются работы по АЭС Бушер"

- Казем Джалали

​Он также отметил, что сейчас Россия и Иран ведут переговоры и предпринимают практические шаги по ряду направлений. Наиболее важным из них является строительство железной дороги Решт - Астара в рамках международного транспортного коридора Север - Юг.

​Контракт по этому проекту согласован и готовится к подписанию. Кроме того, стороны обсуждают транспортировку российского газа и создание необходимой инфраструктуры.