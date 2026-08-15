На Мамисоне пройдет арт-фестиваль

На курорте Мамисон 21-23 августа состоится Арт-фест. С пятницы по воскресенье гостей курорта ждут различные мероприятия, по вечерам – световое шоу.

На горном курорте "Мамисон" в Северной Осетии в ближайший уикенд пройдет Арт-фестиваль.

В программе трехдневного фестиваля, который откроется в полдень в пятницу лекции, выставки, ярмарки, мастер-классы, музыка на высоте 2950 метров и световое шоу в Лисри. Также гости мероприятис смогут оправиться в поход с ботаником.

Регистрация на фестивать на Мамисоне бесплатная, для того, чтобы попасть на некоторые мероприятия необходимо приобрести прогулочный билет на канатную дорогу.