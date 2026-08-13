В Сочи разработают мастер-план развития территории

​Власти Сочи разработают мастер-план развития города-курорта с перечнем конкретных проектов и сроками их реализации на фоне подготовки нового федерального закона.

В Сочи планируют разработать мастер-план развития территории с четким перечнем проектов и графиком работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

​Глава Сочи Андрей Прошунин и директор Института Генплана Москвы Юлиана Княжевская обсудили обновление Генплана и разработку мастер-плана в связи с планируемым закреплением этого понятия в Градостроительном кодексе РФ.

​"В мастер-плане курорта должны быть отражены современные вызовы и долгосрочные приоритеты города. Документ свяжет разрозненные проекты в разных сферах в единое руководство к действию и станет основой для эффективного управления развитием Сочи"

- Андрей Прошунин

​Отметим, разработка мастер-планов пока не является обязательной для городов. В Сочи этот процесс идет параллельно с подготовкой новых Правил землепользования и застройки, без которых невозможно полноценное развитие курорта после принятия Генерального плана в декабре 2023 года.