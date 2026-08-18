Сенатор назвал Россию самым надежным поставщиком энергоресурсов для Китая

Первый вице-председатель комитета Совфеда по международным делам Андрей Денисов назвал Россию наиболее надежным поставщиком энергетических ресурсов в КНР.

Россия оказалась самым надежным поставщиком энергоресурсов для Китая, такую оценку дал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Сенатор подчеркнул, что из-за ситуации с Ормузским проливом за первые семь месяцев 2026 года поставки нефти из России в Китай увеличились на 92%.

По словам Денисова, это говорит о заинтересованности КНР в надежных поставщиках энергоресурсов, пишет ТАСС.

"Россия, наверное, самый надежный (источник энергоресурсов – ред.) из того, что есть у Китая"

– Андрей Денисов