Россия отправит в Армению очередные 39 вагонов с пшеницей

Очередная партия российской пшеницы объемом 2 725 т будет отправлена в Армению в 39 вагонах транзитом через территорию Азербайджана.

Сегодня из России в Армению отправят очередную транзитную партию пшеницы объемом 2 725 т в 39 вагонах. Об этом сообщают азербайджанские СМИ.

Транзитный маршрут состава пройдет через азербайджанскую станцию Баладжары. Ранее по этому направлению из России в Армению было доставлено более 44 тыс т зерна, около 9 тыс т удобрений, 1 136 т пропана, 133 т алюминия, 1 114 т угля и 67 т древесины.

Помимо этого, на сегодняшний день Россия экспортировала в Армению транзитом через Азербайджан около 15 тыс т дизельного топлива и порядка 5 тыс т бензина марок АИ-92 и АИ-95.

Отметим, накануне Россия направила в Армению транзитом через Азербайджан очередную партию зерна, включающую 1 820 т пшеницы в составе 26 вагонов.