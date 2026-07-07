Вестник Кавказа

На запуск новых производств в Ингушетии выделят более 1 млрд рублей

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетии одобрили лимит инфраструктурных бюджетных кредитов в размере 1,1 млрд рублей со сроком освоения до 2030 года на ключевые проекты развития производства.

​Власти Ингушетии получили лимит инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1,1 млрд рублей со сроком использования до 2030 года. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в социальной сети.

​"Средства планируют направить на проекты, которые создают новую инфраструктуру, развивают производство, обеспечивают рабочие места и привлекают дополнительные инвестиции в экономику Ингушетии"

- Махмуд-Али Калиматов

​Он поручил провести инвентаризацию инфраструктурных проектов, определить приоритетные инициативы и подготовить по ним конкретные финансовые модели.

Отметим, что в числе таких проектов заявлены развитие алюминиевого кластера и строительство завода санитарно-гигиенических средств общей стоимостью около 280 млн рублей, который уже готов на 90-95%, но требует закупки оборудования для запуска первой линии производства.

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