Спрос на жилье в Тбилиси вырос более чем на 20%

В 2026 году спрос на недвижимость в Грузии показал рост продаж квартир в Тбилиси за июль на 22,8% до $393 млн и одновременное падение в Батуми на 11,8% до $92 млн.

​В Грузии спрос на недвижимость в июле вырос на 22,8% в Тбилиси и упал на 11,8% в Батуми. Об этом сообщает компания Colliers Georgia.

​Количество проданных квартир в Тбилиси за месяц составило 4486 единиц. Общая стоимость реализованных объектов достигла $393 млн, показав увеличение на 36,7% по сравнению с 2025 годом.

​В Батуми за этот же период продали 1378 квартир. Финансовый объем сделок составил $92 млн, что на 5,2% меньше прошлогодних показателей, а цена здесь сейчас варьируется от $1,2 тыс до $1,23 тыс за кв м.

​По статистике основными покупателями жилья выступают граждане Грузии, а также граждане Израиля, стран Европы, России, Украины, Беларуси и Турции.

​Отметим, доходность от аренды в Тбилиси держится на уровне 8,4%, а порог стоимости недвижимости для получения ВНЖ с 1 марта 2026 года повышен до $150 000.