Уровень безработицы в Грузии продолжает снижаться

​Количество безработных граждан в Грузии по итогам второго квартала 2026 года продолжает стабильно сокращаться, а общий уровень незанятости в стране составил 13,8%.

​В Грузии во втором квартале 2026 года уровень безработицы снизился до 13,8%. Об этом говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

​В годовом выражении показатель уменьшился на 0,5 процентного пункта. В первом квартале 2026 года уровень безработицы составлял 14,4%, в 2025 и 2024 годах – по 13,9%, в 2023 году – 16,4%, в 2022 году – 17,3%, а в 2021 году – 20,6%.

​Динамика занятости различается в зависимости от типа поселений. В городах безработица упала на 1,7 процентного пункта и достигла 14,7%, тогда как в сельской местности она выросла на 1,3 процентного пункта, составив 12,6%.

​Мужчины остаются без работы чаще женщин — 15,7% против 11,3%. При этом общая экономическая активность населения снизилась до 53,3%: женская упала до 42,2%, а мужская немного выросла до 66,3%.

​Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных во втором квартале текущего года не изменилась и сохранилась на уровне 69%.

​В статистическом ведомстве также пояснили, что уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в городах на 0,8 процентного пункта, а в селах – на 0,7 процентного пункта. При этом общий уровень занятости по стране сократился на 0,4 процентного пункта и составил 46%.