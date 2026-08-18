Узбекистан планирует построить вторую атомную электростанцию

Правительство Узбекистана приступило к масштабной подготовке проекта строительства второй атомной электростанции, о чем сообщил Шавкат Мирзиёев

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о подготовке к строительству второй атомной электростанции. Об этом передает издание Kazinform.

Глава государства пояснил, что развитие энергетического сектора критически важно для привлечения инвесторов. Бизнесу нужны твердые гарантии бесперебойного снабжения и низкая себестоимость энергии.

​Мирзиёев подчеркнул, что без реализации стратегии развития до 2030 года и предоставления дешевого электричества страна не сможет рассчитывать на приток зарубежного капитала. При этом точное место возведения, мощность и сроки запуска второго проекта пока не раскрываются.

Отметим, на данный момент первая узбекистанская АЭС уже строится в Джизакской области. Технический пуск первого реактора запланирован на осень 2029 года, а полностью завершить проект предполагается к 2035 году.

Общая мощность первой станции составит 2110 МВт. Проект базовой стоимостью до $9,5 млрд реализуется при участии госкорпорации Росатом, которая также обеспечит комплекс ядерным топливом и возьмет на себя его дальнейшее обслуживание.