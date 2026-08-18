РФ сократила импорт казахстанского сливочного масла

В первые шесть месяцев текущего года Россия в 2,4 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана, следует из отчетов российского таможенного ведомства.

Россия в 2,4 раза сократила импорт казахстанского сливочного масла в первом полугодии 2026 года, говорится в отчетах Федеральной Таможенной службы.

Уточняется, что сумма поставок в этот период составила всего $1,9 млн.

Также из отчета ведомства следует, что поставки сыров и творога за январь-июнь уменьшились почти на четверть – до $2,1 млн, импорт сгущенки и сливок сократился до $1,23, уменьшившись в 4,3 раза.

Одновременно с этим отмечается, что Россия является для Казахстана основным рынком сбыта вышеуказанных продуктов.

За первые шесть месяцев года около 94% российского экспорта пришлось на сливочное масло из Казахстана, 53,3% поставок сыров и творога, 41,1% - сгущенки.

Как пишет РИА Новости, "сокращение импорта стало следствием приостановления сертификации экспортеров отдельных видов молочной продукции из Казахстана в адрес российских получателей".