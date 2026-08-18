Приложение "Путеводитель по Абхазии" запустили для туристов

Отдых в Абхазии туристам поможет спланировать новое мобильное приложение "Путеводитель по Абхазии".
Приложение было представлено на арт-площадке "Гума" в Сухуме. Его уже можно скачать, оно доступно для пользователей IOS и Android.
В путеводителе отмечены достопримечательности Абхазии, имеются маршруты и аудиогид.
"Мы создали цифровой продукт в котором объединили все, что необходимо для идеального отдыха путешественника. Это отели, маршруты, экскурсии, автострахование, подключение связи, афиши"
– руководитель проекта Арина Адлейба
В приложении можно проложить маршрут, вызвать такси, узнать об интересных событиях, а также ознакомиться с другой полезной информацией. Кроме того, в приложении доступна онлайн оплата услуг.
Адлейба уточнила, что в настоящее время приложение тестируется специалистами Минтуризма Абхазии, пишет Sputnik Абхазия.
Ранее проект "Путеводитель по Абхазии" победил на конкурсе "Гостеприимная Абхазия", организованном "Командой Абхазии" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".