Приложение "Путеводитель по Абхазии" запустили для туристов

Мобильное приложение "Путеводитель по Абхазии" разработали для туристов, оно доступно для пользователей IOS и Android и позволяет планировать путешествия, вызывать такси, производить оплату.

Отдых в Абхазии туристам поможет спланировать новое мобильное приложение "Путеводитель по Абхазии".

Приложение было представлено на арт-площадке "Гума" в Сухуме. Его уже можно скачать, оно доступно для пользователей IOS и Android.

В путеводителе отмечены достопримечательности Абхазии, имеются маршруты и аудиогид.

"Мы создали цифровой продукт в котором объединили все, что необходимо для идеального отдыха путешественника. Это отели, маршруты, экскурсии, автострахование, подключение связи, афиши"

– руководитель проекта Арина Адлейба

В приложении можно проложить маршрут, вызвать такси, узнать об интересных событиях, а также ознакомиться с другой полезной информацией. Кроме того, в приложении доступна онлайн оплата услуг.

Адлейба уточнила, что в настоящее время приложение тестируется специалистами Минтуризма Абхазии, пишет Sputnik Абхазия.

Ранее проект "Путеводитель по Абхазии" победил на конкурсе "Гостеприимная Абхазия", организованном "Командой Абхазии" при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".