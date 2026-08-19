"Джордж Вашингтон" готов сменить "Авраама Линкольна" у берегов Ирана

Авианосец "Джордж Вашингтон" достиг акватории Аравийского моря. Корабль должен сменить "Авраам Линкольн".

Авианосная группа с "Джорджем Вашингтоном" во главе пересекла границы зоны ответственности ближневосточного военного командования США, информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Сообщается, что авианосец выполняет плановое развертывание в Аравийском море. Корабль находится недалеко от побережья Омана.

Боевой корабль должен заменить своего "коллегу" – авианосец "Авраам Линкольн". Последний несет опасную службу в регионе с января, что стало причиной волнений со стороны родителей военных, которые, по данным израильских СМИ, потребовали от командования заменить "Авраам Линкольн".

Отметим, что "Джордж Вашингтон" был введен в эксплуатацию в начале 1990-х годов. Стоимость постройки составила более $4 млрд.