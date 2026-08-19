США попросят союзников определиться в ситуации с Ираном

Вашингтон требует от союзников выбрать сторону в экономической операции против Тегерана. Ранее о начале беспрецедентного давления на Иран сообщил президент США Дональд Трамп.
Соединенные Штаты в рамках политики экономического давления на Иран планируют поставить союзников перед выбором. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.
"Экономическое давление означает, что мы обращаемся ко всем нашим союзникам, и это будет крупнейшая скоординированная экономическая изоляция в истории мира. Мы обращаемся к ним и говорим: вы либо с нами, либо против нас"
– глава министерства
Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп сообщил, что США приступают к беспрецедентной экономической операции против Ирана. Он подчеркнул, что США ранее не делали ничего подобного в отношении какой-либо страны.