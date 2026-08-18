Махачкалинское "Динамо" уступило "Балтике" в Кубке России по футболу

ФК "Динамо" Махачкала играл в гостях с калининградской "Балтикой" в рамках Кубка России по футболу. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

В Калининграде только что завершился матч Кубка России по футболу между "Балтикой" и махачкалинским "Динамо".

В основное время команды сыграли вничью 1:1. На гол защитника гостей, забитый защитником Сергеем Варатыновым на 18-й минуте, "Балтика" ответила точным ударом полузащитника Владислава Поспелова на 47-й минуте.

В серии послематчевых пенальти сильнее была "Балтика".

Следующим соперником "Динамо" в Кубке России будет "Зенит". Матч состоится в Санкт-Петербурге 2 сентября. "Балтика" в тот же день примет дома самарские "Крылья Советов".