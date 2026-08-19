Бессент объявит о новых мерах против Ирана 24 августа

Глава Минфина США на следующей неделе анонсирует новые меры против Тегерана.
Глава Минфина США Скотт Бессент 24 августа планирует выступить перед прессой. На встрече со СМИ глава ведомства объявит о новых шагах администрации Вашингтона против Тегерана.
Как отметил Бессент, нефтяной рынок неверно трактует последствия экономического давления на Иран.
"Если мы оказываем максимальное экономическое давление, это означает, что, вероятно, не будет масштабного возобновления добычи"
– Скотт Бессент
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любая страна, оказывающая поддержку Ирану, столкнется с экономическими последствиями.