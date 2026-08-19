Сирия, Иран и Турция — в центре предвыборной гонки в Израиле

Биньямин Нетаньяху, долгие годы гордившийся своими внешнеполитическими успехами, в ходе текущей избирательной кампании перед выборами в Кнессет оказался под перекрестным огнем критики за провалы на международном направлении.

Конкуренты израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на грядущих парламентских выборах — от бывших премьеров до лидеров центристских партий — обвиняют его в превращении дипломатии в инструмент собственного политического выживания, а не защиты национальных интересов Еврейского государства.

Так, бывший премьер-министр и лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет выступил с особенно жесткой оценкой международного положения Израиля в 2026 году: "Мы потеряли США. Мы потеряли весь мир. Мы находимся в самой ужасной низшей точке в международном положении Израиля со времени основания государства".

Беннет предложил создать "Отдел 8300" — национальный орган общественной дипломатии под эгидой Канцелярии премьер-министра, который поведет борьбу за общественное сознание израильтян против Катара, Ирана и других "врагов Израиля на стероидах".

Любопытно, что Беннет — не меньший "ястреб", чем Нетаньяху. В Израиле существует широкий антииранский консенсус, и критика касается не целей, а методов их достижения. Но так как у власти именно Биньямин Нетаньяху, другие "ястребы" предъявляют ему претензии за военно-политические неудачи на иранском направлении.

Еще один бывший премьер и экс-министр обороны Эхуд Барак атакова Нетаньяху с другого фланга: он считает, что премьер-министр зашел слишком далеко, и нарастающее противостояние Израиля с Турцией нужно сдерживать. Он назвал атаку на базу Абу-Духур в Сирии "безрассудной и глупой" с "сильным политическим привкусом создания страхов за безопасность перед выборами".

"Турция — это не Иран и не Сирия Асада. С Турцией нет стратегической проблемы, которую нельзя было бы решить через скрытые контакты, скоординированные с США Нетаньяху совершенно сошел с рельсов"

— Эхуд Барак

Барак настаивал, что этот вопрос следует отложить до поствыборного периода, заявив, что Нетаньяху сосредоточен на маневрах выживания, а не на безопасности Израиля.

Однако Нетаньяху не только не отступает от своей привычной линии, но и активно использует ее в предвыборной кампании. Его ответ на любую критику — классическая риторика "осажденной крепости", которую он разыгрывает не только перед Ираном, Палестиной и Ливаном, но теперь и перед Сирией и Турцией.

После израильского удара по базе Абу-Духур в провинции Алеппо 18 августа Нетаньяху показал решимость перед Турцией: "Мы не потерпим турецкого военного присутствия в Сирии, которое угрожает Израилю. Мы ясно передали послание: не надо. Видимо, его услышали недостаточно хорошо, поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше".

На билбордах партии "Ликуд" появились фотографии иранского верховного лидера Моджтабы Хаменеи, генсека "Хезболлы" Найма Касема, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани с лозунгом: "Они хотят, чтобы Нетаньяху проиграл... не дайте им победить". Оппозиция назвала эту предвыборную агитацию "политическим банкротством" и обвинила премьера в эксплуатации чувствительных вопросов внешней политики для отвлечения от внутренних проблем и судебного процесса.

Нетаньяху также сообщил о намерении лично прибыть в Нью-Йорк на заседание Генассамблеи ООН, несмотря на риск возможного задержания, подчеркивая, что не боится высказываний Мамдани: помешать поездке способно лишь серьезное ухудшение обстановки с безопасностью в Израиле.

Один из самых болезненных пунктов критики против Нетаньяху — отношения с Вашингтоном. Ведь израильский премьер всегда гордился, что он единственный политик в стране, который умеет договариваться с США. Несмотря на то, что у Нетаньяху остаются хорошие личные отношения с президентом Дональдом Трампом, оппозиция указывает на эрозию бипартийной поддержки Израиля в Конгрессе. Беннет прямо заявил: "И даже хотя сегодня у нас есть самый великий друг в Белом доме, мы потеряли США".

Критики утверждают, что Нетаньяху сосредоточился на укреплении связей с Трампом в ущерб долгосрочным, двухпартийным отношениям с США, что создает риски для будущей поддержки Израиля в Конгрессе и американском обществе.

Предвыборная гонка в Израиле превратилась в референдум о том, кто лучше способен защитить страну в условиях растущей международной изоляции. Эта борьба будет продолжатся как минимум до 27 октября. Соответственно, Нетаньяху, чтобы оправдать свою позицию, может провести новые операции в Ливане, Газе и, возможно, в Сирии.