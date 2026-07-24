Вестник Кавказа

Кремль анонсировал участие Путина в саммите ШОС

Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Кыргызстане.

В Кремле рассказали о том, что президент России Владимир Путин планирует стать участником саммита Шанхайской Организации Сотрудничества, который состоится в Кыргызстане.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Участие президента планируется, это действительно так"

– Дмитрий Песков

Напомним, в кыргызстанском Бишкеке 30–31 августа состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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