Кремль анонсировал участие Путина в саммите ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Кыргызстане.
В Кремле рассказали о том, что президент России Владимир Путин планирует стать участником саммита Шанхайской Организации Сотрудничества, который состоится в Кыргызстане.
Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
"Участие президента планируется, это действительно так"
– Дмитрий Песков
Напомним, в кыргызстанском Бишкеке 30–31 августа состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).