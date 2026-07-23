Чем живет сегодня ШОС?

Главы дипведомств стран ШОС собрались в Кыргызстане. Планируется обсуждение региональных и международных вопросов.

В кыргызстанском городе Чолпон-Ата открылось заседание совета Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Мероприятие открыл глава дипломатии Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, который отметил одну из основных целей заседания – одобрить проекты соглашений для дальнейшего рассмотрения главами стран.

"Выражаем искреннюю признательность всем государствам — членам за поддержку, оказываемую Кыргызской Республике в период ее председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Рассчитываем, что наша сегодняшняя работа будет и плодотворной, и результативной"

– Жээнбек Кулубаев

В фокусе внимания глав ведомств вопросы, связанные с безопасностью и сотрудничеством в рамках ШОС. Также планируется обсудить региональные и международные вопросы.

Ранее в Кыргызстан прибыл глава российского дипведомства Сергей Лавров.

Что обсуждается в Чолпон-Ате?

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальной повестке дня ШОС, в которой из-за ирано-американского конфликта резко выросли позиции вопросов безопасности.

"Безусловно, за последний год повестка дня Шанхайской организации сотрудничества довольно заметно изменилась, и потому прежде всего на министериале в Кыргызстане в центре внимания будут задачи обеспечения безопасности стран-членов ШОС в широком смысле. В частности, сюда входят задачи создания развитого экономического пространства ШОС, противодействие различного типа изоляционистским мерам и налаживание безопасных финансовых трансфертов. То есть важно добиться безопасности и устойчивости экономик стран-членов ШОС", - прежде всего сказал он.

"Также стоят такие задачи, как облегчение таможенных и иных барьеров при пересечении товарами границ, организация различных безналоговых зон и разработка единой валюты. Последний вопрос, я думаю, будет обсуждаться еще в течение очень долгого времени, тем не менее, он поднимался уже неоднократно. Более того, созданный новый банк ШОС стимулирует сотрудничество стран-членов Организации в разработке совместных систем платежей. Также на повестке дня стоят довольно серьезные вопросы образовательного и научного сотрудничества и обменов. В целом, она весьма широкая", - отметил Алексей Маслов.

"Россия, будучи одним из инициаторов ШОС, вместе с Китаем очень серьезно влияет на обновленную повестку дня. В частности, Россия стимулировала образовательные и научные обмены, инициировав и до сих пор продолжая поддерживать сетевой университет ШОС, который сегодня работает во всех странах. Россия поднимает вопросы безопасности и совместных ответов на вызовы Глобального Севера и предлагает свою территорию для безопасных перевозок другим участникам ШОС. Россия является одной из ведущих сегодня стран ШОС по формированию повестке дня Организации", - подчеркнул востоковед.

В центре внимания – Ближний Восток

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики Андрей Бакланов, в свою очередь, отметил преобладание в нынешней повестке дня ШОС ближневосточной проблематики из-за дестабилизации региона вследствие ирано-американского конфликта.

"Та обстановка, которая создалась на Ближнем Востоке, затрагивает интересы и самих стран ШОС, и целого ряда государств, имеющих с ним тесные партнерские отношения. ШОС ведь не изолирована от мира, и война США с Ираном безусловно влияет на ее направления приоритетного взаимодействия, которые из-за этого претерпевают серьезные изменения. Потому наряду с внутренними вопросами ШОС страны-члены Организации вынуждены уделить все большее внимание событиям на Ближнем Востоке. Им необходимо понять, каковы перспективы конфликта", - прежде всего сказал он.

"Также в центре внимания остается Афганистан, где ситуация тоже претерпела довольно серьезные и негативные изменения. ШОС по Афганистану выступала периодически с очень интересными, содержательными предложениями по разблокированию взаимодействия с этим государством. Возможно, и сегодня в Чолпон-Ате будут рассматриваться под разными углами последующие движения и инициативы по Афганистану", - продолжил Андрей Бакланов.

"Повестка дня модифицируется в настоящее время не только с учетом таких резонансных, крупных и не до конца изученных вопросов, как ситуация на Ближнем Востоке, но и в соответствии с новыми вызовами в международных финансово-экономических отношениях. Западные санкции против России не только остаются, но и разрастаются. В формулировках новых санкционных пакетов ЕС довольно много двусмысленностей, из-за чего вторичные ограничения могут коснуться и других стран-членов ШОС. Публично такие вопросы трудно обсуждать, но в закрытом режиме заседание в Чолпон-Ате позволяет прояснить подходы и возможное преодоление усугубляющейся ситуации в области санкций", - заключил дипломат.