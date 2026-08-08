Пашинян увидел дружеский жест в призыве лидеров ЕАЭС провести референдум в Армении

В ЕАЭС не возражают против углубления связей между Арменией и ЕС и поддерживают идею Еревана о проведении референдума, рассказал Пашинян. Он добавил, что предложение ЕАЭС по срокам референдума в Армении он воспринял как дружеский жест.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал дружеским жестом призыв лидеров государств ЕАЭС о проведении в Республике Армения референдума о вступлении в Евросоюз.

Лидеры РФ, Беларуси, Казахстана и Киргизии в конце мая на саммите ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором говорится, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума, который покажет, выбирает ли Армения оставаться в ЕАЭС или предпочтет путь вступления в ЕС.

"В заявлении лидеров зафиксировано, что они поддерживают идею проведения референдума. Эта идея, на самом деле, принадлежит нам, потому что это мы сказали, что на каком-то этапе должен быть референдум. И сейчас они представили свои представления по срокам, у нас тоже есть свои представления. Я не воспринял это заявление как требование, я, наоборот, воспринял его как дружественный жест"

– Никол Пашинян

Армянский премьер считает, что в ЕАЭС разделяют точку зрения Еревана и, по сути, не имеют возражений против углубления отношений Армений и ЕС, вплоть до возможности принятия страной повестки по вступлению в союз.