Вестник Кавказа

Глава МИД Катара призвал прекратить шантаж Ормузским проливом

Конфликт в Ормузском проливе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Власти Катара считают необходимым вернуть ситуацию с Ормузским проливом к исходной точке – до начала войны против Ирана, а также призывают стороны прекратить взаимный шантаж.

Шантаж ситуацией с Ормузским проливом недопустим, и стороны конфликта вокруг Ирана должны отказаться от него, такое заявление сделал глава МИД Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани.

Министр подчеркнул, что война США и Израиля против Ирана причинила серьезный урон не только странам Персидского залива – пострадал весь мир.

Поэтому, обратил внимание дипломат, положение дел в Ормузском проливе надо возвратить к состоянию, в котором оно находилось до обострения конфликта.

"Мы осуждаем любые угрозы в этой связи и любые препятствия"

– Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани

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