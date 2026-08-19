Объявленная Трампом Ирану экономическая война угрожает всему миру – Аракчи

Беспрецедентное экономическое давление, которое президент США Дональд Трамп пообещал осуществлять в отношении Ирана, несет опасность для мировой финансовой системы, предупредили в Тегеране.

Война против Ирана в экономике, объявленная Вашингтоном, может разрушить мировую финансовую систему, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о старте "экономической войны и изоляции" Исламской Республики, сравнив его с днем высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, который на Западе называют "День Д".

Министр иностранных дел ИРИ пояснил, что, объявляя "экономический "День Д"", Трамп пытается отвлечь внимание от кризиса в Америке, который выражается в том числе в беспрецедентно высоком госдолге и увеличивающихся процентных ставках.

"Финансовый терроризм США угрожает мировой экономике и суверенитету во всем мире"

– Аббас Аракчи