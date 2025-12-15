Вестник Кавказа

В Иране построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В Иране построят крупнейшую в мире солнечную электростанцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана в ближайшее время планируют начать строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции мощностью 5 ГВт в провинции Исфахан.

Иран приступит к строительству крупнейшей в мире солнечной электростанции мощностью 5 ГВт в провинции Исфахан. Об этом сообщает Press TV.

​После привлечения около $2.8 млрд частных инвестиций и ввода в эксплуатацию объект займет территорию площадью 6 тыс гектаров. Станция покроет около 10% ежемесячной потребности страны в электроэнергии и примерно вдвое сократит текущий дефицит мощности, оцениваемый в 13.6 ГВт.

​Проект будет реализован поэтапно: два пусковых комплекса по 2 ГВт и один на 1 ГВт. Строительные работы на объекте стартуют в самое ближайшее время.

Отметим, на данный момент крупнейшей единой солнечной электростанцией в мире является объект Al Dhafra в ОАЭ мощностью 2 ГВт, а статус крупнейшего солнечного парка удерживает индийский комплекс Bhadla Solar Park.

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