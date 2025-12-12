Мощную солнечную электростанцию начали строить в Туркестанской области

Масштабный проект по строительству крупной солнечной электростанции начали реализовывать на юге Казахстана. Ее мощность составит 300 МВт.

Новая солнечная электростанция появится в ближайшие годы в Туркестанской области Казахстана, рассказали в пресс-службе фонда "Самрук-Казына".

В частности, на месте, где вырастет СЭС, заложили капсулу. Сообщается, что мощность станции достигнет 300 МВт.

"Это один из крупнейших проектов в сфере ВИЭ, реализуемый портфельной компанией фонда АО "Самрук-Энерго" совместно с China Energy Overseas Investment Co., Ltd. (Energy China)"

– "Самрук-Казына"

Проект по возведению новой СЭС вошел в состав стратегии Казахстана по переходу к "зеленой" экономике и сокращению углеродного следа. Кроме того, строительство будет в числе первых шагов по реализации межправсоглашения Казахстана и Китая, которое было заключено в ноябре прошлого года на COP29.

Стоит отметить, что активная фаза строительства рассчитана до 2027 года.