В Ханкенди откроется ярмарка "Зимняя сказка"

В Ханкенди в Карабахе вскоре будет открыта новогодняя ярмарка. Она будет работать на площади Победы возле праздничной елки, здесь же в новогоднюю ночь прогремит салют.

В городе Ханкенди в Азербайджане в конце декабря - начале января будет действовать новогодняя ярмарка.

Праздничная ярмарка будет работать на площади Победы, где уже установлена елка. В этом году новогоднюю ярмарку организуют во второй раз – впервые она была проведена в Ханкенди в честь Нового года-2025.

Ярмарка "Зимняя сказка" откроется 27 декабря и будет действовать до 5 января. В понедельник 29 декабря на площади состоится концерт. Торжественное открытие ярмарки проведут 31 декабря – в День солидарности азербайджанцев всего мира и празднования Нового года. Вечером будет дан фейерверк.

Также этой зимой праздничные ярмарки будут работать в районах Агдере и Ходжалы, мероприятия проводятся при поддержке Специального представительства президента Азербайджана и при организации Службы реставрации, строительства и управления.

На ярмарках в Карабахе будет представлена продукция местных предприятий и мастеров.