На железной дороге Агдам-Ханкенди построят три новых станции

В Баку рассказали об инфраструктурных проектах на будущий год, связанных со строительством нового железнодорожного комплекса Агдам-Ханкенди.
Агдам-Ханкенди является частью и продолжением целой железнодорожной линии Барда - Агдам.
Согласно инфраструктурному плану, часть проектов уже была выполнена и процесс работы по ним был завершен. Однако также говорилось о проектах, которые планируется реализовать за период 2025-2026.
Уточняется, что сюда вошли строительство вдоль железнодорожной линии трех крупных станций, двух крупных железнодорожного и автовокзального комплексов, автомобильных переходов, мостов и других сооружений, направленных на улучшение инфраструктуры.
Напомним, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев участвовал в процессе заложения фундамента вышеупомянутого железнодорожного и автовокзального комплексов.
Протяженность новой дороги, по информации СМИ, составляет 34,7 км (вместе с протяжённостью подъездных путей).