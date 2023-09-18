На железной дороге Агдам-Ханкенди построят три новых станции

После заложения президентом Азербайджана фундамента нового вокзального комплекса железной дороги Агдам-Ханкенди были обозначены дальнейшие работы по развитию данного проекта.

В Баку рассказали об инфраструктурных проектах на будущий год, связанных со строительством нового железнодорожного комплекса Агдам-Ханкенди.

Агдам-Ханкенди является частью и продолжением целой железнодорожной линии Барда - Агдам.

Согласно инфраструктурному плану, часть проектов уже была выполнена и процесс работы по ним был завершен. Однако также говорилось о проектах, которые планируется реализовать за период 2025-2026.

Уточняется, что сюда вошли строительство вдоль железнодорожной линии трех крупных станций, двух крупных железнодорожного и автовокзального комплексов, автомобильных переходов, мостов и других сооружений, направленных на улучшение инфраструктуры.

Напомним, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев участвовал в процессе заложения фундамента вышеупомянутого железнодорожного и автовокзального комплексов.

Протяженность новой дороги, по информации СМИ, составляет 34,7 км (вместе с протяжённостью подъездных путей).